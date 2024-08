Stefan Walther Berlin Freitag, 09.08.2024 | 18:34 Uhr

Sitze in einem Sprinter. Nach knapp 3 Stunden Verspätung kommt er hoffentlich gleich an. Die Bahn ist am Ende. Nichts funktioniert und nicht die geringste Redundanz von Technik. Es ging mit kaputter Kaffeemaschine los, dann fehlte in Erfurt der Lokführer, dann Umleitung über Würzburg und schließlich Halt, weil ein Zug vor uns defekt war. Entzieht der DB die Betriebserlaubnis.