Ein 34-Jähriger, der am Freitagabend in Berlin-Neukölln mit einem Messer angegriffen wurde, ist am Sonntagnachmittag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Gegen den Tatverdächtigen ist auf Antrag der Staatanwaltschaft Haftbefehl erlassen worden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.