Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend nach einem Unfall mit fünf Verletzten in Berlin-Rudow einen eingeklemmten Menschen befreit. Die Person kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Notfallzentrum, zwei weitere Menschen wurden schwer und zwei leicht verletzt, wie die Feuerwehr Berlin am Freitag mitteilte.

Demnach waren an dem Unfall an der Kreuzung von Stubenrauchstraße und Kanalstraße zwei Autos beteiligt. Nähere Informationen zum Unfallhergang gab es zunächst nicht.