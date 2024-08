Polizei findet Python in Berlin-Spandau

So 25.08.24 | 16:20 Uhr

In Berlin-Spandau ist in der Nacht zu Sonntag ein Python gefunden worden.

Die 1,50 Meter lange Schlange sei in der Sandstraße von Polizisten eingesammelt und mit auf das Revier genommen worden, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb. Wie die Schlange an den Fundort kam, ist noch unklar. Für alles weitere sei das Ordnungsamt zuständig, so die Sprecherin.