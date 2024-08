In Berlins Innenstadt kommt es am Wochenende wegen des Technoumzugs "Rave the Planet" zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



Von Freitagabend an werden die ersten Straßen rund um den Großen Stern in Tiergarten gesperrt. In der Nacht zu Samsgtag werden die Sperrungen dann auf den gesamten Veranstaltungsbereich ausgeweitet.