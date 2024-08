In Berlin-Wedding erhält die Petersallee am Freitag neue Straßennamen. Am Internationalen Tag gegen die Sklaverei werden aus der Straße im Afrikanischen Viertel die Anna-Mungunda-Allee und die Maji-Maji-Allee.



Von der Müllerstraße bis zum Manga-Bell-Platz heißt die Petersallee dann Anna-Mungunda-Allee und auf dem Abschnitt zwischen Manga-Bell-Platz bis zur Windhuker Straße ändert sich der Name in Maji-Maji-Allee.