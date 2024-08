Bild: dpa/Andreas Franke

Noch ist der Cottbuser Ostsee nicht be-badbar, denn noch läuft er voll. Wenn in wenigen Jahren aber all die geplanten Wasser im See für Wellen sorgen, ist der Cottbuser Ostsee Deutschlands größter künstlicher See. Erst war hier Landschaft, dann war hier Tagebau, dann war hier Restloch und vielleicht ist und bleibt dann der Cottbuser Ostsee bald eine Segel- und Badeoase.