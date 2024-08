Bild: Anadolu

Die geringe Lichtverschmutzung in Brandenburg sorgt dafür, dass hier in vielen Ecken sowohl die Polarlichter als auch die Sternschnuppen der Perseiden sehr gut am Himmel zu beobachten sind. So gibt es etwa im Sternenpark Havelland offizielle Beobachtungsplätze. In Gülpe oder am Kleßener See ist es - bis auf die Sterne - dunkel und klar in der Nacht - gute Voraussetzungen für einen scharfen Blick.