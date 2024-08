Bei einem Brand in einer Wohnung in Berlin-Friedrichsfelde (Lichtenberg) ist eine Frau ums Leben gekommen.



In der Rhinstraße brannte es im ersten Geschoss eines zehnstöckigen Wohngebäudes, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte waren am Montag gegen 1.30 Uhr von Anwohnern alarmiert worden. Vor Ort hätten die Einsatzkräfteaus dann eine 94 Jahre alte Frau der brennenden Wohnung geholt und wiederbelebt - allerdings ohne Erfolg, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bei ihr handelte es sich vermutlich um die Mieterin der Wohnung.