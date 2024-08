Hunderte tote Fische sind am Freitag an der Badestelle am Beetzsee bei Brandenburg an der Havel entdeckt worden. Wie die Wasserbehörde der Stadt am Dienstag dem rbb mitteilte, sind vermutlich Blaualgen der Hauptgrund für ihren Tod.

Allerdings kommen demnach mehrere Faktoren zusammen: Die Gewässertemperaturen liegen aktuell bei Werten um 25 Grad. Hinzu kommt ein erhöhter Nährstoffeintrag. Zusammen mit den blühenden Blaualgen führe das dazu, dass der Sauerstoffgehalt im Wasser sinkt, heißt es.