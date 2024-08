Auf der Bundesstraße 187 an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt hat es am Donnerstagabend einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Zwischen Brandis (Elbe-Elster) und dem sachsen-anhaltinischen Holzdorf hat ein 21-jähriger Autofahrer in einer Kurve einen LKW überholt und ist dabei mit einem entgegenkommenden Laster zusammengeprallt. Der Fahrer war sofort tot. Laut Polizei galt in diesem Bereich ein Überholverbot. Die Bundesstraße war für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt