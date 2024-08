In Cottbus und Guben (Spree-Neiße) hat es auch in der Nacht zu Sonntag wieder gebrannt. Das teilte ein Sprecher der Leitstelle Lausitz dem rbb am frühen Sonntagmorgen mit.

In Guben standen demnach zwei Lauben in einer Gartenkolonie in Flammen. In Cottbus habe ein Auto im Stadtteil Madlow gebrannt.