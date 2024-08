Getränke-Konzern Berentzen will sich von Standort in Grüneberg trennen

Do 01.08.24 | 18:22 Uhr

Der Spirituosen- und Getränkehersteller Berentzen will sich von seinem Standort Grüneberg im Löwenberger Land (Oberhavel) trennen. Derzeit stehe das Unternehmen in Verhandlungen mit einem Interessenten, der den Geschäftsbetrieb mit rund 70 Beschäftigten übernehmen wolle, teilte Berenzten im emsländischen Haselünne am Donnerstag mit.

In Grüneberg werden alkoholfreie Getränke produziert.