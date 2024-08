Wegen Planung eines islamistisch motivierten Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt ist ein 17-Jähriger aus Brandenburg zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Neuruppin sprach den 17-Jährigen aus Wittstock an der Dosse am Freitag wegen Verabredung zum Mord und wegen öffentlichen Verwendens des Kennzeichens eines von einem Betätigungsverbot betroffenen Vereins schuldig, wie eine Sprecherin mitteilte.

Ein Jugendlicher aus Brandenburg soll gemeinsam mit einem weiteren aus Nordrhein-Westfalen einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen geplant haben. Nun muss sich der 17-Jährige aus Wittstock vor Gericht verantworten. Am ersten Prozesstag hat sich der Angeklagte nun zu den Vorwürfen geäußert.

Der Jugendliche hatte sich demnach 2023 mit einen mittlerweile rechtskräftig verurteilten Mittäter dazu verabredet, einen LKW-Fahrer zu töten und dann mit dessen LKW über den Weihnachtsmarkt in Leverkusen-Opladen zu fahren, um möglichst viele Menschen zu töten. Überlebende hätten sie mit Messern erstechen wollen, hieß es.

Zudem sah es das Gericht als erwiesen an, dass der Angeklagte in zwei Fällen Erkennungszeichen des sogenannten Islamischen Staates (IS) in den sozialen Medien postete. Der Beschuldigte war zur Tatzeit 16 Jahre alt. gegen ihn wurde in einem Jugendverfahren vor einer Jugendkammer verhandelt.