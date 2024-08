Waldbrand in Potsdam - Brandgeruch in der Stadt

Mehrere Feuerwehren kämpfen in Potsdam gegen einen Waldbrand. Auf "X" teilte die Feuerwehr mit, dass es in den Ravensbergen brenne, einem Waldgebiet zwischen dem Stadtteil Waldstadt und dem Templiner See. Auch Feuerwehren aus dem Kreis Potsdam-Mittelmark seien dort im Einsatz. Die Leitstelle weist darauf hin, das im Stadtgebiet Potsdam Brandgeruch wahrnehmbar ist.