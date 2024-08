Von der vor allem für Schafe, Rinder, Ziegen gefährlichen Blauzungenkrankheit sind inzwischen vier Betriebe in Brandenburg betroffen. Das teilte eine Sprecherin des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) am Freitag mit. Im deutschlandweiten Vergleich hat das Bundesland damit relativ wenige Fälle und belegt im Ranking einen der hintersten Plätze. In Nordrhein-Westfalen etwa sind es mehr als 2.400, in Niedersachsen mehr als 1.400 Fälle.