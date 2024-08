Ein 56-jähriger Brandenburger ist in Österreich mit seinem Gleitschirm in den Tod gestürzt. Er war in Kärnten auf der Emberger Alm in 1.720 Meter Höhe gestartet. Laut Zeugen klappte der Gleitschirm kurz nach dem Start zusammen.

Der Pilot konnte den Rettungsschirm nicht mehr auslösen und stürzte nach Angaben der Polizei aus rund 60 Metern ungebremst in felsiges Gelände ab. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der lebensgefährlich Verletzte in das Krankenhaus Lienz geflogen. Dort starb er in der Nacht. Von wo aus Brandenburg er stammte, war zunächst nicht bekannt.

Erst vor wenigen Tagen waren bei zwei Unfällen mit Gleitschirmen in Österreich drei Menschen tödlich verunglückt. Unter den Opfern waren auch ein zehnjähriges Mädchen und eine 55-Jährige aus Deutschland.