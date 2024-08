Do 22.08.24 | 12:43 Uhr

Im Löwenberger Land (Oberhavel) ist ein Mann mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Sein Leichnam wurde am Dienstag in einem Wohnhaus im Ortsteil Falkenthal entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Mordkommission ermittelt demnach wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Um wen es sich bei dem mutmaßlich Getöteten handele, sei noch nicht zweifelsfrei geklärt, hieß es.