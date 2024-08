Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist ein 30-Jähriger in Berlin-Friedrichshain mit einem Messer am Bauch schwer verletzt worden. Er wurde in einem Krankenhaus operiert, Lebensgefahr bestand jedoch nicht, wie die Polizei mitteilte.



Ein 25-jähriger Tatverdächtiger sei in der Nähe des Tatortes festgenommen worden. Die Polizei erklärte, es werde wegen einfacher und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.