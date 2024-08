Mann bei Streit in Kleingartenanlage mit Machete verletzt

Ein Mann ist in einer Kleingartenanlage in Zehdenick (Oberhavel) auf einen anderen Mann mit einer Machete losgegangen. Zwischen den beiden angetrunkenen Männern im Alter von 60 und 38 Jahren kam es am Sonntagnachmittag zu einem Streit, wie die Polizei mitteilte. Demnach griff der 60-Jährige im weiteren Verlauf zu der Machete und verletzte den anderen damit leicht. Bei dem Gerangel wurde der 60-Jährige schwer verletzt.