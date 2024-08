So 18.08.24 | 15:24 Uhr

In Oranienburg sollen sich in der Nacht zum Samstag mehrere Autofahrer ein illegales Rennen geliefert haben. Die Polizei gab am Sonntagvormittag bekannt, dass sie den Führerschein und das Auto eines 19-jährigen Mannes sichergestellt hat. Gegen weitere mutmaßliche Täter wird ermittelt.