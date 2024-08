Er soll seine Patientinnen getötet und die Taten hinterher verdeckt haben, indem er die Tatorte in Brand steckte. Ein Arzt, der im Palliativ-Team eines Berliner Pflegedienstes gearbeitet haben soll, befindet sich seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft habe aufgrund der Vorwürfe einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erwirkt, hieß es. Der Mann sei verdächtig, zwischen dem 11. Juni und dem 24. Juli vier in der Betreuung des Pflegedienstes stehende Patientinnen auf bislang noch unbekannte Weise getötet und anschließend in deren Wohnung Feuer gelegt zu haben, um diese Tötungen zu vertuschen.

Ein 39 Jahre alter Arzt, der im Palliativ-Team eines Pflegedienstes tätig gewesen sein soll, befindet sich wegen des Vorwurfs des Totschlags in vier Fällen, einem Fall der vollendeten und drei Fällen der versuchten besonders schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft. Das teilten die Berliner Generalstaatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwoch mit.

So soll er am 11. Juni in der Niemetzstraße in Neukölln eine 87-jährige Frau getötet und anschließend deren Wohnung in Brand gesetzt haben. Nach Eintreffen der Feuerwehr gelang es den Rettungskräften zunächst, die Frau zu reanimieren. Kurze Zeit später verstarb die Seniorin jedoch im Krankenhaus.

Am 8. Juli soll der Arzt dann eine 76-Jährige in deren Wohnung im Michael-Bohnen-Ring in Neukölln getötet haben. Sein Versuch einer anschließenden Brandlegung soll dann allerdings missglückt sein, da das Feuer eigenständig erlosch. Als er dies bemerkte, soll er noch einen Angehörigen der Frau informiert und behauptet haben, dass er vor deren Wohnung stünde und auf sein Klingeln niemand reagiere.

Eine Woche später, am 15. Juli, soll der Beschuldigte eine 94-Jährige in ihrer Wohnung in der Silbersteinstraße in Neukölln getötet und anschließend ein Feuer in ihrer Küche gelegt haben.

Am 24. Juli soll der 39-Jährige eine 72 Jahre alte Seniorin in der Neuen Krugallee im Ortsteil Plänterwald getötet und anschließend ein Feuer in der Wohnung haben.

Die Ermittlungen der 2. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin und der Staatsanwaltschaft Berlin dauern an.