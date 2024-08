Rund 40 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr suchen seit dem Nachmittag am Wannsee nach einer vermissten Person.



Dabei sind auch Taucher und ein Hubschrauber im Einsatz, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem rbb. Nähere Einzelheiten sind zur Stunde noch nicht bekannt.



Gesucht wird nach der vermissten Person in Höhe der Straße "Am großen Wannsee".