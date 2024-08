Nach einem Schussvorfall in Berlin-Gesundbrunnen hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe sie bereits in der vergangenen Woche einen 41-jährigen Mann in Kreuzberg festgenommen.

Der Beschuldigte soll am Montagabend vergangener Woche einen 25-Jährigen auf einem Gehweg in der Soldiner Straße angeschossen haben.