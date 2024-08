450 Kilogramm Rauschgift bei Obst-Großhandel in Groß Kreutz entdeckt

Vierter Fund in zwei Jahren: In einem Obstgroßhandel in Groß Kreutz hat die Polizei nach eigenen Angaben wieder mehrere hundert Kilogram Drogen sichergestellt. Ein Mitarbeiter hatte die verdächtigen Pakete gemeldet.