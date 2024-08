Rund zehn Stunden lang hat ein Mann in Berlin-Schöneberg am Donnerstag die Polizei in Atem gehalten.

Der 29-Jährige hatte sich am Morgen auf dem Dach einer Kita in der Großgörschenstraße verschanzt und mehrfach herausgebrochene Steine aus dem Schornstein in die Tiefe geworfen, wie der Lagedienst der Polizei dem rbb am Abend sagte.

Auch die Feuerwehr war im Einsatz, sie baute sicherheitshalber ein Sprungkissen auf.