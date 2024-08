Bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Friedrichshain-Kreuzberg sind am Samstagabend Einsatzkräfte angegegriffen und verletzt worden.



Nach Angaben der Berliner Polizei startete der Protestzug unter dem Motto "Liberate and Decolonize - Indigeneous Peoples" am Nachmittag vom Moritzplatz. Angemeldet war ein Demozug nach Mitte.