Bei einem schweren Unfall auf der A24 am frühen Freitagmorgen in Brandenburg sind sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sind kurz nach Mitternacht zwischen den Anschlussstellen Suckow und Putlitz in Richtung Dreieck Wittstock fünf Autos zusammengestoßen. Durch die anschließende Teilsperrung der Autobahn bildeten sich am Morgen lange Staus.