KingPeanut Donnerstag, 01.08.2024 | 16:47 Uhr

Nach 180 Jahren Tiere in unwürdigen Bedingungen einzusperren wäre das doch jetzt ein guter Anlass um den Zoo zu schließen und die Tiere in Sanctuaries zu bringen, wo sie bis zum Ende ihres Lebens bleiben dürfen. Die Steuermittel könnten dann direkt für Artenschutz heimischer Tiere oder in den Ursprungsländern der Tiere genutzt werden.

Beginnen könnte man z.B. direkt mit den Menschenaffen.