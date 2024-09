Der 15-jährige Syrer aus Frankfurt (Oder), der im Verdacht steht, Kontakt zu einem Terrorverdächtigen in Wien gehabt zu haben, bleibt weiter in Polizeigewahrsam. Das teilte das Polizeipräsidium in Potsdam am Donnerstagvormittag auf rbb-Anfrage mit. Er war bereits seit zwei Wochen in Gewahrsam.

Laut Polizeigesetz gibt es die Möglichkeit eine einmalige Verlängerung der Ingewahrsamnahme um zwei Wochen zu erwirken. Das habe der zuständige Amtsrichter entsprechend bestätigt.