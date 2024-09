Im Prozess am Landgericht Potsdam um den mutmaßlichen Mord an einer Lehrerin haben die Verteidiger der beiden Angeklagten Freisprüche beantragt. Die vorgelegten Beweise und Zeugenaussagen reichten aus ihrer Sicht nicht für eine Verurteilung der beiden Angeklagten aus, erklärten sie am Freitag in ihren Schlussvorträgen.

Zum Schluss des Verhandlungstages ergriffen auch die Angeklagten ihr letztes Wort und bestritten die Tat.