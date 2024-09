Mann greift Zugbegleiterin in RE1 an

Ein 33 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend in einem Zug der Regionalexpress-Linie 1 eine Zugbegleiterin bedroht und angegriffen. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei dem rbb sagte, hatte die Zugbegleiterin den Mann am Bahnhof Götz (Potsdam-Mittelmark) angesprochen, weil er bei Einfahrt des Zuges am Bahnsteig gefährlich dicht am Gleis gestanden hatte. Daraufhin sei der Mann sofort aggressiv geworden und habe die Frau geschubst.