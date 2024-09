Eine technische Störung hat zu weiträumigen Zugausfällen in der Mitte Deutschlands geführt. Der Verkehr sei "massiv beeinträchtigt", teilte die Bahn am Samstagnachmittag auf ihrer Website mit. Einzelne Züge zwischen Berlin und Frankfurt am Main beispielsweise fielen laut Buchungssystem der Deutschen Bahn am Nachmittag komplett aus.