Hog Berlin Mittwoch, 18.09.2024 | 13:30 Uhr

Ihr Kommentar geht völlig an der Sache vorbei. Auch die Deutsche Bahn ist unterfinanziert und hier handelt es sich um Bundesmittel. Es herrscht in Deutschland immer noch der Grundatz "Auto First". So bekommen wir weder die Klimaziele hin noch das berechtigte Interesse aller auf eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur.