Weil er einen jüdischen Mitstudenten angegriffen haben soll, ist in Berlin ein 23-Jähriger angeklagt worden. Vor dem Amtsgericht Tiergarten sei Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben worden, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Aus mutmaßlich antisemitischen Gründen soll der Mann am 2. Februar dieses Jahres den damals 30-jährigen jüdischen Mitstudenten Lahav Shapira in Berlin-Mitte attackiert und verletzt haben.