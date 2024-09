Dänemarks König Frederik X. (56) und seine Frau Königin Mary (52) kommen zu ihrem Antrittsbesuch nach Deutschland. Das Königspaar wird am 21. und 22. Oktober nach Berlin und anschließend zur dänischen Minderheit nach Schleswig-Holstein reisen, wie die dänische Botschaft in Berlin am Montag mitteilte.

Dänemark und Deutschland seien durch ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowohl beim Handel und grünen Wandel als auch in der Sicherheitspolitik eng verbunden, teilte das Königshaus mit.