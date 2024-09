Jochen Potsdam Sonntag, 29.09.2024 | 11:32 Uhr

Eine deutsche Frau in Berlin bekommt in Deutschland keine Geburtsurkunde, weil es in Vietnam keine Doppelnamen gibt. Bekomme ich in einem deutschen Restaurant in Berlin etwa auch kein Eisbein, weil es das in Uruguay nicht gibt? Was haben Namensrecht und Speisekarte im Ausland mit Deutschland zu tun?