In Berlin-Gesundbrunnen ist am späten Montagabend ein Mann durch Schüsse verletzt worden. Wie der Lagedienst der Polizei dem rbb am Dienstagmorgen mitteilte, hatten Anwohner gegen 22.20 Uhr die Polizei alarmiert.



An der Ecke Stettiner Straße/Badstraße wurde ein Mann mit einer Schusswunde am Fuß entdeckt. Er kam in ein Krankenhaus.



Noch in der Nacht konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, hieß es.