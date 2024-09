Schwuler Mann Sonntag, 08.09.2024 | 19:45 Uhr

Wir wissen alle in welchen kulturellen und sozialen Kreisen Homophobie und Gewalt gutgeheißen wird. So dürfen wir uns auch nicht mehr wundern, dass in Kreuzberg Schwule zusammengeprügelt werden. Ich traue mich da nachts längst nicht mehr hin.