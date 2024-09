Ein 85-Jähriger ist am Freitag in Berlin-Marzahn von einem Auto erfasst worden und später im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Samstagmittag mit. Der Unfall ereignete sich demnach auf der Mehrower Allee zwischen der Sella-Hasse-Straße und der Walter-Felsenstein-Straße.