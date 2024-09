Auto fährt in Berlin-Reinickendorf in Hauseingang

So 22.09.24 | 17:58 Uhr

In Berlin-Reinickendorf hat es am Sonntagnachmittag einen Unfall mit drei Verletzten gegeben. Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte, sei auf dem Waidmannsluster Damm ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache in einen Hauseingang gerast. Dabei wurden zwei Stützen eines Balkons weggerissen.