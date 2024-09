Krankenhaus in Reinickendorf

Zwei junge Männer haben vor einer Rettungsstelle eines Krankenhauses in Berlin-Reinickendorf Sanitäter der Feuerwehr und Wachleute angegriffen. Einer der beiden Männer setzte dabei am späten Montagabend ein Messer ein. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.