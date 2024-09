Die Berliner Polizei hat am Mittwochmorgen in Reinickendorf in einem Großeinsatz mehrere Häuser durchsucht. Nach rbb-Informationen ging es dabei um den Verdacht des Sozialbetrugs in erheblichem Umfang.

Die Polizei war demnach mit etwa 100 Beamten im Einsatz. Die Behörde habe dabei Amtshilfe für die regionale Bundesagentur für Arbeit geleistet, genauer für die Familienkasse Berlin-Brandenburg.