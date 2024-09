Aus dem Turm der 2021 entwidmeten Zuversichtskirche in Berlin-Spandau werden am Donnerstag die Glocken ausgebaut. Die vier Bronzeglocken von 1966 werden in Kürze nach Tansania verschifft, wo sie in Tanga bei der Partnergemeinde der Evangelischen Kirchengemeinde Zu Staaken eine neue Heimat finden werden, wie die Kirchengemeinde am Dienstag in Berlin mitteilte.

Zu Beginn des Glockenabbaus werde es um 10 Uhr eine kleine Gedenkveranstaltung geben, bei der der Gemeindepfarrer sowie Gäste aus Tansania anwesend sein werden. Der langjährige Gemeindepfarrer in Staaken wird am Sonntag dann in einem Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet.