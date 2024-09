Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Wilhelmstadt (Berlin-Spandau) vom Balkon gesprungen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, brach das Feuer in der Nacht in einer Wohnung im ersten Stock eines sechsgeschossigen Wohngebäudes aus.

Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte war der 36-Jährige bereits vom Balkon gesprungen und in einem Kellerschacht gelandet. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort, kam aber nicht zum Einsatz. Feuerwehrleute löschten den Brand in kurzer Zeit. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.