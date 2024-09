Ein Autofahrer wurde von der Berliner Polizei bei einer Verkehrskontrolle auf der Stadtautobahn A100 mit 218 km/h geblitzt.

Auf Höhe des Westhafenkanals in Charlottenburg-Wilmersdorf gilt Tempo 80. Wie die Beamten am Dienstagmorgen bei X mitteilten, erwartet den Fahrer mindestens ein Bußgeld in Höhe von 800 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Bei der Kontrolle wurde die Geschwindigkeit von etwa 7.000 Fahrzeugen gemessen, 369 davon waren zu schnell.