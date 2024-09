Radweg an der Thielallee wird gebaut

Der Radweg an der Thielallee in Berlin-Dahlem wird gebaut. Das teilte die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt am Freitagmorgen mit. Mit dem entstehenden 1,2 Kilometer langem Radweg könne die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer spürbar erhöht werden, hieß es weiter.