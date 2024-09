Ein 60-Jähriger hat seiner Mutter in Berlin-Wilhelmstadt (Bezirk Spandau) mit einem Messer in den Hals gestochen. Die 87-Jährige kam am Freitagnachmittag mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus, mittlerweile bestehe keine Lebensgefahr mehr, teilte die Polizei Berlin mit.



Der Mann rief selbst Polizei und Rettungskräfte in seine Wohnung und gab am Telefon an, der Täter zu sein, wie es hieß. Polizisten nahmen den 60-Jährigen vorläufig fest, er kam später aber auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder frei.



Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm laut Polizei einen Wert von etwa 1,2 Promille. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.