Erinnert an ein riesiges aufgestelltes Luftschacht-Gitter, vielleicht ein "Vier gewinnt" für Riesen - oder eben an den zeitlosen Quader im Stil der Moderne, der sie ist: Die Amerika-Gedenkbibliothek am Blücherplatz in Kreuzberg. Nun feiert sie 70. Geburtstag.