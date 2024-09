Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Eberswalde ist in der vergangenen Nacht ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Kind wird nach Angaben der Polizei noch vermisst.



Wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordost dem rbb sagte, wurden sechs weitere Menschen verletzt, vier davon schwer. Sie wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Das dreigeschossige Haus ist den Angaben zufolge komplett ausgebrannt.